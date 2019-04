Zesdejaars MozaWiek winnen paasontbijt in de klas Jef Van Nooten

11u32 0 Mol De leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool MozaWiek uit Mol werden woensdagochtend getrakteerd op een paasontbijt in de klas. Ze kregen het ontbijt voorgeschoteld omdat hun klas een Collishop-wedstrijd had gewonnen rond het belang van gezellig tafelen.

Uit een recent onderzoek blijkt dat slechts één op de drie ouders samen met hun kinderen ontbijten. Collishop startte daarom een sensibiliseringscampagne, met daaraan gekoppeld een wedstrijd waarbij alle basisscholen werden uitgedaagd om samen met de hele klas een gezellig tafelmoment te creëren en hiervan een foto te sturen. Het 6de leerjaar van MozaWiek kwam als winnaar uit de bus.

“We zijn heel trots op de overwinning van onze leerlingen van het zesde leerjaar. Eerder werkten we op school al rond het thema van gezellig samen tafelen. Zo organiseren wij jaarlijks een brunch voor het hele gezin met lekkernijen zoals pannenkoeken, koffiekoeken en ijsjes. We willen in de toekomst zeker nog gelijkaardige initiatieven blijven nemen”, zegt directrice Eva Hannes.