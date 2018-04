Workshop Instagram voor ondernemers 17 april 2018

Het gemeentebestuur van Mol organiseert op dinsdagavond 24 april een workshop 'Instagram' in jeugdhuis Tydeeh. De workshop richt zich ondernemers. "Het sociale mediakanaal Instagram is het ideale kanaal om het verhaal van jouw bedrijf of onderneming naar buiten te brengen. Want beelden zeggen meer dan duizend woorden. Een dynamische instagram-feed is één van de krachtigste tools om klanten te verbinden met je bedrijf of onderneming", motiveert schepen voor Lokale Economie Kathleen Deckx. De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Fortio Bedrijfsopleidingen. Inschrijven kan tot en met 20 april via 014/33.08.99 of lokale.economie@gemeentemol.be. (JVN)