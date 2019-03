Woning onbewoonbaar na brand in achterbouw Kristof Baelus

02 maart 2019

20u43 0 Mol Zaterdagavond omstreeks 18 uur vatte een achterbouw van een woning in de Bossenstraat in Mol vuur. Brandweer zone Kempen kwam ter plaatse om de brand te blussen, de woning was na de bluswerken tijdelijk onbewoonbaar.

Door de brand werd de achterbouw en keuken van de rijwoning totaal verwoest, de rest van de woning liep op beide verdiepen grote rook- en waterschade op. Een gezin met drie kinderen verloor tijdelijk hun onderdak door de brand.

De oorzaak van de brand is niet bekend, wel staat vast dat de brand ontstaan is in de keuken, waarna de achterbouw zeer snel vuur geval heeft.

De gemeente zal een gepaste oplossing zoeken om de ouders en hun kinderen voorlopig onderdak te geven. Vermoedelijk kan het gezin terecht in Sunparks of een hotel in de buurt.