Winnaars Lions Vredesposterwedstrijd bekendgemaakt 24 april 2018

02u40 0

Op de feestelijke vernissage van de Lions Vredesposterwedstrijd 2017-2018 zijn 40 artiesten, wiens inzending doorgaat naar de nationale wedstrijd, in de bloemetjes gezet. Al sinds 1987 wordt deze tekenwedstrijd wereldwijd georganiseerd, en richt zich op kinderen tussen de 11 en 13 jaar. Het thema waarrond dit jaar gewerkt werd, was 'vriendelijkheid is belangrijk'. Voor deze editie sloegen Lions Mol-Geel en Mol Atomiq de handen in elkaar, en het resultaat mag gezien worden. Er waren immers niet minder dan 754 inzendingen, verdeeld over 7 scholen uit de regio Mol-Geel.





(WDH)