Wilde kippen verdwijnen uit Corbiestraat: peters en meters gezocht voor adoptie Jef Van Nooten

20 maart 2019

10u53 0 Mol De kippen die al lange tijd rondzwerven op het braakliggende perceel in de Corbiestraat in Mol verdwijnen binnenkort. Het Natuurhulpcentrum zal de dieren vangen. Nadien kunnen ze geadopteerd worden door peters en meters.

Het braakliggende perceel op de hoek van de Corbiestraat en de Boomgaardstraat in Mol is al jaren de thuisbasis van tientallen wilde kippen en hanen. Nu er volgende maand wordt gestart met de bouw van een appartementsgebouw moeten de dieren verdwijnen. Het gemeentebestuur zoekt meters en peters die een wilde kip of haan willen adopteren. “Het Natuurhulpcentrum vzw – een opvangcentrum voor zieke en gewonde wilde dieren - zal de kippen en hanen vangen. Daarna gaan ze tijdelijk naar een pluimveeopvang in Meerhout waar ze gecontroleerd worden en een behandeling krijgen tegen parasieten”, zegt schepen voor Dierenwelzijn Hans De Groof.

Wie gratis een kip of haan wil adopteren kan zich tot 20 april kandidaat stellen via de website van de gemeente. “We kunnen uiteraard niet garanderen dat de kippen ook eieren leggen. De dieren mogen na adoptie niet geslacht worden, ook niet als ze niet meer leggen. De eieren kunnen na twee weken wel geconsumeerd worden, maar niet eerder omwille van de behandeling tegen parasieten”, besluit Hans De Groof.

Wie een kip of haan adopteert, moet het dier zelf afhalen in Meerhout.

Jezelf kandidaat stellen om een kip te adopteren kan via deze link .