Wijkwerking Rondplein krijgt subsidie voor 50ste verjaardag Jef Van Nooten

24 februari 2019

Wijkwerking Rondplein heeft van het gemeentebestuur in Mol een subsidie van 250 euro gekregen. “Deze subsidie wordt toegekend omdat de vereniging dit jaar haar 50ste verjaardag viert. Op basis van het reglement ‘subsidie jubilerende vereniging’ diende de Wijkwerking Rondplein een subsidieaanvraag in. Het gemeentebestuur wenst het bestuur en de leden van harte proficiat met deze verjaardag”, zegt schepen voor Toerisme en Evenementen Hans De Groof. Jarige verenigingen kunnen afhankelijk van het jubileum een subsidie van 125, 250 of 375 euro krijgen.