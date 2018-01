Werknemers jeugdinstelling De Kempen staken 24 uur 01 februari 2018

02u53 0 Mol Het personeel van jeugdinstelling De Kempen in Mol legt vandaag het werk neer. De 24 urenstaking komt er nadat overleg een maat voor niets is gebleken.

De werknemers legden vorige week al enkele uren het werk neer. Uit onvrede met de beslissing om sinds november ook meisjes onder te brengen in De Kempen. Die beslissing werd te snel doorgevoerd, met de nodige problemen tot gevolg. Het geplande overleg leverde niets op. "Het personeel keerde bijzonder ontgoocheld terug naar Mol. Op geen enkel moment had het personeel het gevoel dat de punten welke aangekaart werden in de open brief aan minister Vandeurzen ernstig werden genomen", zegt Tijl Reusen (ACV).





Gisteren werd het personeel van De Kempen ingelicht over de zeer povere resultaten van het overleg. "Tijdens de personeelsvergadering bleek dat het personeel unaniem kiest om over te gaan tot een staking. De stakingsbereidheid blijkt bijzonder groot te zijn", aldus nog Reusen. (JVN)