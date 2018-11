Werken in Martelarenstraat duren langer dan verwacht Jef Van Nooten

09 november 2018

12u56 4 Mol Het eenrichtingsverkeer in de Martelarenstraat in Mol wordt opnieuw verlengd. De maatregel blijft nog zeker van kracht tot en met woensdag 14 november. De vertraging is te wijten aan defecte machines en bijkomende werken.

“In de Martelarenstraat geldt eenrichtingsverkeer vanuit het Centrum richting Millegem. Het verkeer in de tegengestelde rijrichting wordt omgeleid via de Oude Molenstraat, Ginderbroek en Nieuwstraat”, zegt schepen van Openbare Werken Hans Schoofs. “Deze tijdelijke verkeersmaatregel is noodzakelijk om alle betonplaten van de rijweg op te persen en opnieuw vast te zetten.” Het eenrichtingsverkeer in de Martelarenstraat situeert zich tussen de Pater Van Henxthovenstraat en Oude Molenstraat.

Het vastzetten van losliggende betonplaten behoort tot het reguliere onderhoud van betonbanen. “Water dat zich onder de platen nestelt én het pompend effect van overrijdend verkeer, tasten de funderingen onder de platen aan. Hierdoor komen deze na verloop van tijd los te liggen. Dit veroorzaakt bij overrijdend vrachtvervoer trillingen en extra geluidsoverlast voor de buurtbewoners”, aldus nog Hans Schoofs. “Het is inmiddels tien jaar geleden dat voor de betonplaten van de Martelarenstraat deze onderhoudstechniek werd toegepast.”

Bij gunstige weersomstandigheden zou deze opdracht voor de ongeveer vijftig betonplaten een tweetal weken in beslag hebben genomen. “Door defecten aan de machines en onvoorziene noodzakelijke extra werken nemen de werken echter meer tijd in beslag.”