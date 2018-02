Weggeefkast voor Saigo Sterrenbos 14 februari 2018

Saigo Sterrenbos heeft recent als eerste school in de gemeente Mol een weggeefkast in gebruik genomen. "De bedoeling van de weggeefkast is om gebruikte (school)materialen een tweede leven te geven binnen de eigen school. Het principe vermijdt dat ouders onnodig geld moeten uitgeven aan nieuwe schoolmaterialen. Bovendien draagt het bij tot een duurzame en ecologische samenleving", klinkt het. "De invulling van de kast gebeurt met verloren voorwerpen die niet afgehaald worden gecombineerd met materialen die de kinderen van thuis meebrengen. Ook zullen scholen aan de ouders vragen om bijvoorbeeld turnkledij dat te klein is in de kast ter beschikking te stellen van anderen."





(JVN)