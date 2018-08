Wegenwerken in Ginderbuiten 01 augustus 2018

02u37 0

Vanaf 8 augustus vinden er herstellingswerken plaats in verschillende straten in Ginderbuiten en krijgen deze straten een nieuwe asfaltlaag.





Concreet gaat het over: Herfststraat, Winterstraat, Windstraat, Tuinwijk, Zonnestraat, Hagelstraat, Scheppelijkestraat en Toemaathoek (rondpunt - Zuiderring). Een aannemer kreeg van het gemeentebestuur de opdracht om de huidige versleten asfaltlaag af te frezen en te vervangen.





De hinder blijft meestal zeer beperkt. In de eerste fase voert de aannemer herstellingswerken uit aan de goten en putdeksels. Dit leidt tot minimale hinder. Enkel bij het latere asfalteren moet de aannemer de straat enkele uren volledig afsluiten. Deze werken passen in het jaarlijks onderhoudsprogramma van het gemeentebestuur en ze vinden enkel plaats wanneer de weersomstandigheden dit toelaten. (WDH)