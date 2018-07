Wees alert voor oplichtster 'die geld inzamelt voor KOTK' 25 juli 2018

Verschillende handelaars kregen de afgelopen dagen een meisje over de vloer dat geld inzamelde ten voordele van Kom op tegen Kanker. Het Molse Comité Kom op tegen Kanker benadrukt dat het hier gaat om oplichting en vraagt waakzaamheid bij de handelaars. Vind je een situatie verdacht? Verwittig dan meteen de politie.





Wie echt fondsen inzamelt voor Kom op tegen Kanker, moet steeds een formeel attest met een identificatienummer kunnen voorleggen.





Steeds vooraf gemeld

Het Molse Comité Kom op tegen Kanker betreurt ten zeerste dat zijn naam wordt misbruikt voor het misleiden van handelaars en hun klanten. Het Mols Comité benadrukt dat elk initiatief om in de gemeente geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker steeds vooraf aan het lokale comité wordt gemeld.





Enkele gekende initiatieven zijn het jaarlijkse plantjesweekend (september), wandeling op De Maat (januari), Ontbijt, Krokken tegen Kanker, Café tegen Kanker, soepverkoop, Kom-Wel-Zijn-Op-dag en de stand op de avondmarkt in Ginderbroek. (WDH)