Weer 1 hectare bos in vlammen opgegaan 23 juli 2018

02u24 0 Mol Een bosgebied van 1 hectare is vrijdagnamiddag uitgebrand in Mol-Postel in de nabijheid van de E34. Woensdagnacht ging vlakbij ook al eens twee hectare in de vlammen op.

Het vuur werd opgemerkt door een voorbijganger. "We waren er net op tijd bij om het vuur tegen te houden voor het kon overslaan naar een volgend groot gebied", zegt Eddy Goossens van de Brandweerzone Kempen. "Het was één grote vuurzee. Gelukkig kregen we het snel onder controle." De oorzaak is moeilijk te bepalen, maar voorlopig wordt de brand gecatalogeerd als een verdachte brand. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of ze is aangestoken. "Het was onmogelijk te bepalen of er nu een of meerdere brandhaarden waren. Daarvoor waren de vlammen al te veel verspreid." De brandweerzone Kempen kreeg hulp van de zone Taxandria en van de collega's uit Nederland. In totaal was een tachtigtal brandweerlui enkele uren in de weer. De brandweer is sowieso alert, maar extra patrouilleren is nagenoeg onbegonnen werk in het enorm uitgestrekte gebied van Mol-Postel.





Het is nog te vroeg om te concluderen dat ook deze brand toegeschreven moet worden aan de vermeende pyromaan die in Balen en omgeving actief is. De natuurbranden zijn mogelijk gewoon het gevolg van een achteloos weggegooide sigaret of iets dergelijks. (VTT)