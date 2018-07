Wateronderzoek en knutselen in ecocentrum De Goren 17 juli 2018

Op dinsdag 17 en donderdag 19 juli ben je welkom in ecocentrum De Goren (Postelsesteenweg 71) voor wateronderzoek en knutselactiviteiten. Vandaag van 13.30 tot 15 uur ga je samen met de gids en een schepnet op ontdekking. Heb je altijd al willen weten wat er allemaal in het water leeft? Je raadt nooit wat je allemaal vangt. Op donderdag 19 juli van 10 tot 15 uur steek je je vakantiememories in een pot, een knutselactiviteit met een prachtig resultaat en een mooie herinnering. Je hoeft zelf niets mee te brengen. Deelnemen kost 2 euro. (WDH)