Wat als... nucleaire proefreactor van Mol ontploft? 27 april 2018

Mol Het NIRAS is in lagere scholen gestart met haar infocampagne rond nucleaire veiligheid. Gisteren werd het lespakket 'Veilig in 1-2-3' gedemonstreerd in de vrije basisschool Millekemol in Mol.

Eén op de drie inwoners van Mol en Dessel weet niet wat te doen bij een incident op één van de nucleaire sites in de regio. De lokale informatiecampagne 'Veilig in 1-2-3' moet daar verandering in brengen. Daarbij wordt ook speciale aandacht besteed aan kinderen. Gisteren waren de leerlingen van het vijfde leerjaar van Millekemol aan de beurt.





"De kans op een ernstig nucleair ongeval in België is heel erg klein. Dat neemt niet weg dat het goed is om voorbereid te zijn. En dat leren we best van jongs af aan. Leerlingen van de derde graad lager onderwijs kunnen in de klas aan de slag met een pakket op kindermaat", zegt Mark Loos van de werkgroep noodplanning.





Aan de hand van een digitale scheurkalender met filmpjes, raadsels en doe-opdrachten leren de kinderen hoe ze zich best beschermen in geval van nood. De drie vuistregels daarbij zijn 'naar binnen gaan en blijven, ramen en deuren sluiten, en de instructies van de overheid volgen via radio of televisie. "Een leuk extraatje in het lespakket is een toets die leerlingen mee naar huis nemen. Hiermee kunnen ze hun ouders, broers en zussen testen", besluit Loos.





Millekemol is één van de proefscholen. Op basis van de feedback van de leerkrachten en leerlingen, verfijnen de organisatoren het lespakket. Vanaf volgend schooljaar kunnen alle lagere scholen van Dessel en Mol het pakket gebruiken. (JVN)