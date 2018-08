Wandelingen om kinderrefter in Nicaragua te steunen 01 augustus 2018

02u47 0

Wandel in augustus elke woensdag mee met het Nicaraguacomité op één van de uitgestippelde wandelingen. De opbrengst gaat naar de kinderrefter in Santo Tomás, Nicaragua. De groep vertrekt om 19 uur voor een wandeling van ongeveer vijf kilometer. Deelnemen kost 1,50 euro per persoon of 4 euro per gezin. Ook niet-wandelaars zijn welkom voor een lekker hapje en een drankje.





Telkens ontdek je de mooiste plekjes van het gehucht waardoor men wandelt. Tijdens de tussenstop en na de wandeling kan je tegen betaling iets drinken en proeven van allerlei lekkernijen gemaakt door de plaatselijke vrouwenverenigingen. De wandelingen (en hun vertrekplaatsen) zijn: 1 augustus (Ezaart), 8 augustus (Gompel), 15 augustus (Heidehuizen), 22 augustus (Ecocentrum De Goren) en 29 augustus (Ginderbuiten).





De comedor infantil, wat kinderrefter in het Spaans betekent, is een sociaal project ten voordele van de minst bedeelde kinderen en hun families.





De comedor voorziet dagelijks een gratis maaltijd, medische bijstand en integrale vorming. (WDH)