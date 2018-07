Wandelen rond Rauwse meren en knutselen in ecocentrum De Goren 28 juli 2018

Op zondag 29 juli geniet je na een wandeling tussen 4 en 25 kilometer rond de Rauwse meren van een verfrissend drankje in de Bosbar van ecocentrum De Goren.





Wandelsportvereniging WSV stippelt mooie wandelingen uit in de natuur rond de Rauwse meren. Op dinsdag 31 juli van 13.30 tot 15 uur wacht een gids je op in ecocentrum De Goren om samen de natuur in te trekken. Met klei en materialen die je verzamelt in het bos, knutsel je je eigen fantasiedieren. Op donderdag 2 augustus van 10 tot 15 uur maak je je eigen klik-klak-doosje. Benieuwd wat dat is? Kom zeker een kijkje nemen en sluit vrijblijvend aan. Je hoeft zelf niets mee te brengen. Deelnemen kost 2 euro. (WDH)