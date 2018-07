Vrouw met drugs op zak opgepakt 17 juli 2018

Een 31-jarige vrouw is zondag in Mol opgepakt met een hoeveelheid drugs op zak. Zij is geen onbekende bij het gerecht. Het parket van Turnhout heeft de vrouw gisteren voorgeleid, maar het resultaat ervan is nog niet gekend. (WDH)