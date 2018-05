Vrouw (40) sticht brand in flat 08 mei 2018

02u39 0

In de Boerenkrijgstraat in het centrum van Mol is maandag kort voor het middaguur brand gesticht op het gelijkvloers van een appartementsgebouw. De brand werd vermoedelijk aangestoken door een 40-jarige bewoonster. Zij is in de boeien geslagen en verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter die over haar aanhouding moet beslissen. Alleen de ruimte waar de brand werd gesticht, raakte beschadigd. (JVN)