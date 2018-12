Vroedvrouwen verkopen lampjes voor Het Berrefonds Jef Van Nooten

07 december 2018

14u53 4 Mol De materniteit van het Heilig Hartziekenhuis in Mol verkoopt maanlampjes ten voordele van Het Berrefonds. Het vroedvrouwenteam doet sinds enkele jaren mee aan Music for Life als eerbetoon aan een overleden collega.

“Enkele jaren geleden verloren wij als hecht vroedvrouwenteam van het Heilig Hartziekenhuis in Mol een dierbare collega. Sindsdien doen we in haar nagedachtenis mee aan de Warmste Week van Music For Life”, vertelt Stien Van Eyck.

De voorbije twee jaar zamelden de vroedvrouwen enkele duizenden euro’s in voor de vzw’s SOPHEA en Boven De Wolken. Dit jaar kozen ze voor vzw Het Berrefonds als goed doel. “De missie van Het Berrefonds is om steun te bieden aan alle ouders die hun kindje verliezen, met verschillende projecten waarbij koesteren centraal staat. Zo maken wij op onze dienst gebruik van koesterkoffers, wat een enorme meerwaarde biedt tijdens een zeer moeilijk moment”, zegt hoofdvroedvrouw Inge Geebelen.

De vrouwvrouwen van het Heilig Hartziekenhuis verkopen maanlampjes om geld in te zamelen. Nog tot en met 18 december kan je op de dienst Materniteit terecht om een lampje te kopen.