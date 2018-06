Vrijwilligers ruimen groenafval en zwerfvuil uit 25 hectare bos 20 juni 2018

02u27 1 Mol Vrijwilligers en sympathisanten van Bosgroep Kempen Noord hebben gisteren zwerfvuil geruimd in een stuk bos van 25 hectare in de omgeving van de Haagdoornstraat in Mol. "Vooral groenafval wordt er regelmatig gedumpt."

Veel private boseigenaren in de regio rond Mol doen al jaren een beroep op het advies van Bosgroep Kempen Noord om hun bospercelen duurzaam te laten beheren. "Daardoor is de natuur- en landschapswaarde van de percelen de laatste jaren sterk toegenomen. Een blijvend probleem is echter de hoge mate van sluikstort en zwerfvuil in het gebied", zegt Joost Malliet, coördinator van Bosgroep Kempen Noord.





En niet alleen het traditionele zwerfvuil zorgt voor problemen. Bij de bosgroep merken ze dat vooral ook groenafval regelmatig in het bos wordt gedumpt. "Dit lijkt relatief onschuldig, maar het trekt andere sluikstorters aan. Bovendien kunnen tuinplanten in het bos een eigen leven beginnen leiden met gevolgen voor de natuurlijke vegetatie", aldus nog Joost Malliet. Om het groenafval en andere soorten sluikstorten op te ruimen, trokken personeelsleden en vrijwilligers van Bosgroep Kempen Noord dinsdag de hele dag op pad. Ze kregen daarbij de hulp van buurtbewoners en deelnemers aan het project Zorgbossen (Route 11). "Dat zijn mensen met een psychische kwetsbaarheid die hun veerkracht aansterken door in bos en natuur bezig te zijn", besluit Malliet. (JVN)