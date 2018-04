Vrijwilligers gezocht voor G-zwemmen 21 april 2018

De dienst Seniorenplus in Mol is op zoek naar vrijwilligers die een handje willen toesteken tijdens het G-zwemmen in zwembad Den Uyt. "De vrije zwemmomenten voor mensen met een beperking vinden wekelijks op zaterdag plaats. "Zolang het binnenbad open is, kunnen mensen met een beperking elke zaterdag vrij zwemmen van 11.30 tot 12.10 uur. Tijdens deze momenten zijn telkens twee redders aanwezig. Daarnaast staan een of meerdere vrijwilligers klaar om een handje toe te steken."





Wie zich kandidaat wil stellen als vrijwilliger, kan dat op 014/33.16.02 of via emily.vandeperre@ocmwmol.be. (JVN)