Aan Zelm in Mol zijn gisterochtend en auto en een vrachtwagen op elkaar gereden. Het ongeval was vermoedelijk het gevolg van een glad wegdek. Zowel A.M. (63) uit Balen als S.V. (63) uit Mol werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. (JVN)