Voorgoed enkelrichting in omgeving Gasstraat MAXIMUMSNELHEID WEL WEER OPGETROKKEN NAAR 50 KM/UUR JEF VAN NOOTEN

22 februari 2018

02u34 0 Mol De proefopstelling met eenrichtingsverkeer in de wijk Centrum West in Mol blijft behouden. Dat heeft het gemeentebestuur beslist na een enquête bij de buurtbewoners. "58 procent van de buurtbewoners stelt dat de fietsveiligheid verhoogd is sinds het eenrichtingsverkeer", zegt schepen voor Mobiliteit Paul Vanhoof. De maximumsnelheid wordt er wel opnieuw opgetrokken naar 50 kilometer per uur.

In de omgeving van het Heilig Hartziekenhuis in Mol geldt sinds 11 december eenrichtingsverkeer in verscheidene straten. Die proefopstelling werd geplaatst om te onderzoeken of dat de leefbaarheid in de buurt kunnen verhogen. Bedoeling was dat de proefopstelling het sluipverkeer zou ontmoedigen dat via de Collegestraat reed om het kruispunt Markt-Martelarenstraat te vermijden.





Tegelijkertijd wilde het gemeentebestuur nagaan of de bereikbaarheid gegarandeerd bleef en of de aanpassingen de veiligheid voor zwakke weggebruikers zouden verbeteren.





Iets meer dan twee maanden na de start van de proefopstelling heeft het gemeentebestuur een beslissing genomen voor de toekomst. "Op basis van de resultaten van de enquête en onze eigen bevindingen heeft het schepencollege beslist om de proefopstelling met eenrichtingsverkeer in Centrum West te behouden voor de toekomst. Meer dan drie vierde van de buurtbewoners wil het zo behouden", motiveert mobiliteitschepen Paul Vanhoof.





Grote enquête

De enquête werd uitgevoerd bij bewoners van de Vennestraat, Gasstraat, Collegestraat, Gasthuisstraat, Schansstraat en (een deel van de) Sint-Pieterstraat. "Uit de resultaten blijkt dat 77 procent voorstander is", aldus Vanhoof.





"Slechts 17 procent was tegen, de overige 6 procent had geen mening."





De enquête vroeg niet alleen of de eenrichting behouden moet blijven, maar peilde ook naar de impact van het eenrichtingsverkeer op het sluipverkeer, de snelheid, de veiligheid van de fietsers en het parkeren. "49 procent vindt dat het eenrichtingsverkeer heeft geleid tot minder sluipverkeer in de straat. Volgens 58 procent is de veiligheid voor fietsers in hun straat verhoogd. 62 procent stelt dat er geen impact is op de snelheid van de auto's in hun straat. En volgens een ruime meerderheid van 56 procent heeft de proefopstelling geen impact op het parkeren."





De eenrichting zal onder meer gelden voor Gasstraat, Gasthuisstraat, Vennestraat, Collegestraat en een deel van de Doornboomstraat.





Zone 30 niet behouden

Hoewel de eenrichting van de proefopstelling behouden blijft, gaat de maximumsnelheid gaat er weer omhoog. "De zone 30 voor de hele wijk - met uitzondering van de schoolomgeving - blijft niet behouden. De huidige weginfrastructuur is onvoldoende aangepast om deze lage snelheid af te dwingen met snelheidscontroles. De maximumsnelheid wordt dus opnieuw 50 kilometer per uur", besluit Vanhoof. "Met deze snelheid kan en zal de politie wel controles uitvoeren, zo werd met hen afgesproken. Om automobilisten attent te maken op hun rijgedrag, plaatsen we informatieborden 'Matig je snelheid'."





Nu beslist is dat de straten eenrichting blijven, zal een studiebureau ontwerpen maken voor de heraanleg van de straten.