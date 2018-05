Volleybaltornooi in basisschool 05 mei 2018

02u28 0

In de basisschool in de Keiheuvelstraat 7A in Wezel vindt zaterdag 5 mei van 10 tot 17 uur een recreatief volleybaltornooi plaats. Het is een organisatie van Buurtwerk Jongeren Wezel. Het tornooi staat open voor straatploegen, verenigingen en gelegenheidsploegen. Deelnemen is gratis. Er wordt een groot zonneterras opgesteld zodat ook de niet-spelers volop kunnen genieten van het spektakel. (EJM)