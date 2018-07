Vogelhuisjes maken in ecocentrum De Goren 19 juli 2018

Op zondag 22 juli krijgt de Bosbar een zuiders tintje. Vzw Divoge serveert er drankjes en organiseert doorlopend workshops djembé van 11 tot 17 uur. Op dinsdag 24 juli, van 13.30 tot 15 uur, ontdek je met een gids welke schatten in broekzakformaat je vindt in een bos. Je ontdekt dat het bos één groot speelterrein is met leuke verzamelobjecten. Op donderdag 26 juli van 10 tot 15 uur knutsel je een vogelhuisje van brik in ecocentrum De Goren (Postelsesteenweg 71). Je sluit vrijblijvend aan en hoeft zelf niks mee te brengen.





Deelnemen kost 2 euro. (WDH)