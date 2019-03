Visser komt om nadat hij boom op hoofd krijgt Wouter Demuynck

10 maart 2019

Ter hoogte van de Slagmolenstraat is een visser omgekomen nadat hij een tak op zijn hoofd kreeg. De man zat aan een privé-vijver ter hoogte van de Slagmolenstraat te vissen toen een tak van een boom afknakte en op zijn hoofd terechtkwam. De man overleed ter plaatse.

Het slachtoffer is een zestiger die niet in Mol woont. Er is slachtofferhulp voorzien voor de mensen die getuige waren van het drama.

Later meer.