Vikingen op de planken voor het goede doel 20 april 2018

Voor het vierde jaar op rij voert Leoclub Mol-Geel-Zuiderkempen een toneelstuk met een hoek af op. Met 'De Vikingen' word je op een unieke setting in de Verlipark-site van Mol-Donk ondergedompeld in de wereld van de mythische krijgers uit het hoge noorden. Oppergodin Odin en haar boodschapster Rein vallen allebei voor de charmes van Sigurd, de drakendoder. Zo beleven Sigurd en zijn hilarische Vikingvrienden helse avonturen op zijn boot. "Absurd, grappig en mooi", zo omschrijft de club het stuk zelf.





De opbrengst gaat naar de goede doelen van Leo Zuiderkempen, waaronder het MPI in Oosterlo, de actie MIN-Mensen in Nood in Mol en Geel en het Heikenhof in Meerhout.





Er zijn voorstellingen op 20, 21, 25, 27 en 28 april, telkens om 20 uur. Tickets kosten vijftien euro en zijn te verkrijgen op www.devikingen.be. (WDH)