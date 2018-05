Vijftien straten aangepakt 29 mei 2018

02u48 0

De gemeente Mol wil de komende maanden vijftien straten onder handen nemen. Zowel straten in Sluis als Ginderbuiten worden voorzien van nieuwe asfalt. "Deze asfalteringswerken vinden plaats in twee grote fases, in juni en na het bouwverlof", zegt schepen van Openbare Werken Hans Schoofs. "Elk jaar voorziet het gemeentebestuur een investeringsbudget om woonstraten met een slecht wegdek een nieuwe asfaltlaag te geven. Naast de nieuwe asfaltlaag voert de aannemer ook lokale herstellingen uit aan de goten en de putdeksels." De komende maanden komen 3 straten in Sluis een bod en 12 straten in Ginderbuiten. (JVN)