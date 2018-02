Vier minderjarigen beroven slachtoffer op straat 17 februari 2018

02u43 0

De politie in Mol heeft een diefstal met geweld opgehelderd die maandag werd gepleegd in de Collegestraat in Mol. De daders blijken vier minderjarigen te zijn.





"Op maandagavond 12 februari werd een man het slachtoffer van een diefstal met geweld in de Collegestraat in Mol", verduidelijkt een woordvoerder van de lokale politie in Mol. "Hij werd brutaal aangevallen en bestolen door 4 minderjarigen. Onder bedreiging werd hem geld afhandig gemaakt. Het slachtoffer raakte daarbij ook licht gewond."





Kort na de brutale diefstal met geweld slaagde een interventieploeg van de politie er in om de vier verdachten op te pakken. "De jongeren werden voorgeleid bij de jeugdrechter in Turnhout. Die heeft de passende maatregelen tegen de minderjarigen genomen." (JVN)