Vernieuwd zwembad mikt op 160.000 bezoekers per jaar Jef Van Nooten

23 februari 2019

20u09 0 Mol Vier maanden nadat het oude zwembad de deuren sloot, kunnen inwoners van Mol en omgeving sinds dit weekend terecht in het totaal vernieuwde Den Uyt. “Het nieuwe zwembad is een paradepaardje waarmee we ons de komende 30 jaar profileren in de regio”, zegt Mols burgemeester Wim Caeyers. De gemeente betaalt jaarlijks 1,6 miljoen euro aan uitbater Vita.

De bouw van het nieuwe zwembadcomplex in Mol startte in augustus 2017. Tot vier maanden geleden bleven bezoekers terecht kunnen in het oude binnenbad, maar ook dat sloot eind oktober de deuren. Sinds dit weekend is het nieuwe complex open voor het publiek. Verwacht wordt dat vanaf nu 160.000 bezoekers per jaar naar het nieuwe zwembad zullen afzakken. Zij kunnen dan – afhankelijk van de periode in het jaar – kiezen tussen een binnen- of een buitenzwembad. “Binnen hebben we een 25 meter bad met acht banen van 2,5 meter of toen banen van 2 meter. Twee banen zijn altijd vrij voor recreatieve zwemmers. Het instructiebad ernaast kan versteld worden in hoogte, handig voor peuterzwemmen èn voor senioren of mensen met een beperking. Voorts beschikt het binnencomplex over een glijbaan en een interactief spraypark.”

De opening van het binnenbad wil niet zeggen dat de werken volledig achter de rug zijn. In maart wordt gestart met de vernieuwing van het buitenbad van 50 meter. Het buitenbad opent in juni. Op de plaats van het oude binnenbad wordt nog een fitness gebouwd.

Het nieuwe binnenzwembad heeft naast dertig individuele kleedhokjes ook zes groepskleedkamers, vier gezinskleedhokjes en twee kleedruimtes voor mensen met een beperking. De toegangspoorten en lockers werken met een QR-code op een armbandje. Abonnees krijgen een chip in hun siliconenarmbandje.

Naast individuele gebruikers van het zwembad zullen ook al zeker 29 scholen en 11 clubs gebruik maken van het vernieuwde zwembad Den Uyt. “In totaal verwachten we jaarlijks 160.000 bezoekers voor het zwembad”, vertelt een tevreden burgemeester Wim Caeyers. “Het is dus erg belangrijk dat we er na een aantal maanden zonder zwembad opnieuw gezwommen kan worden in Mol. We hebben immers veel onderwijsinstellingen waarvoor zwemlessen heel belangrijk zijn.”

Bezoekers van Den Uyt zullen binnenkort kunnen kiezen tussen zowel een binnenbad als een buitenbad. Dat laatste is iets waar bijvoorbeeld de inwoners van Turnhout jaloers op zijn. Daar wordt vaak met heimwee terug gedacht aan de periode dat het Stadspark nog buitenbaden had. “Op vlak van zwemmen is Mol altijd een voorloper geweest. Begin jaren ’70 waren we één van de eerste gemeenten die zelf een buiten- en binnenzwembad beheerden. En nu is dit nieuwe complex opnieuw een paradepaardje waarmee we ons de komende 30 jaar kunnen profileren, en veel bezoekers uit ook omliggende gemeenten mee kunnen lokken.”

De uitbating van het zwembad is in handen van Vita. De zwembadbeheerder krijgt daarvoor jaarlijks 1,6 miljoen euro van de gemeente Mol. “Dat bedrag is een heel eerlijke overeenkomst voor hetgeen er nu gerealiseerd is”, aldus nog Wim Caeyers. “Bovendien is de uitbating van een zwembad – met onder meer de waterbehandeling – te gespecialiseerd geworden om als gemeente te doen. De komende jaren zullen we wel maandelijks een overleg hebben met de uitbater, zodat we nauw betrokken blijven wij het zwembad.”

Bezoekers van het zwembad krijgen meer comfort dan voorheen. De keerzijde van de medaille is wel dat ze ook iets meer betalen dan vroeger. Kinderen tot en met 3 jaar zwemmen gratis. Voorheen was dat nog tot en met 4 jaar. Jongeren tot 16 jaar betalen 3,50 euro als ze in Mol wonen, jongeren van andere gemeenten betalen 4,5 euro. Boven 16 jaar wordt dat respectievelijk 4 en 5 euro. Senioren betalen hetzelfde tarief als de jeugd. “Vergeleken met de tarieven van het ‘oude’ zwembad stijgen de toegangsprijzen licht, maar bezoekers kunnen dan ook genieten van de nieuwe, uitgebreide en moderne infrastructuur met tal van extra faciliteiten. De prijzen zijn perfect vergelijkbaar met soortgelijke moderne zwembaden in de regio.”