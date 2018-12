Vernieuwd zwembad Den Uyt opent op 23 februari Jef Van Nooten

07 december 2018

14u36 0 Mol Het vernieuwde overdekte zwembad in Mol zal op zaterdag 23 februari de deuren openen. In het complex van Vita Den Uyt komt ook een fitnesszaak.

Het overdekte zwembad in Mol sloot in oktober de deuren. “Het gebouw vol herinneringen was dringend aan vervanging toe. De nostalgie maakt plaats voor een spiksplinternieuw zwembadencomplex om nieuwe herinneringen te maken”, zegt schepen voor Sport Christophe Verdonck. “Er is al enorm veel werk verzet met als resultaat dat we bijna de eerste duik kunnen nemen.”

Die eerste duik is gepland voor 23 februari. De gemeente plant dan een groot openingsfeest voor het vernieuwde zwembad. In het vernieuwde zwembad zijn altijd minimum twee zwembanen gereserveerd voor publiekzwemmen. “Tijdens de openingsuren kan je er dus altijd terecht, ook als er scholen of clubs aan het trainen zijn”, vervolgt Christophe Verdonck. “Aan het complex komt ook een fitnesszaak. Mooze Lifestyle Club zorgt voor de uitbating. Ze hebben vestigingen in onder andere Hasselt, Sint-Truiden en Houthalen en willen nu ook hier het publiek kennis laten maken met hun fitness.”