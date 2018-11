Vernieuwd kleutergebouw voor Europese School Jef Van Nooten

13 november 2018

18u05 0 Mol De Europese School in Mol heeft dinsdag de vernieuwde kleuterschool in gebruik genomen. Dat gebeurde in aanwezigheid van vice-eersteminister Jan Jambon, bevoegd voor Regie der Gebouwen.

“De Regie der Gebouwen heeft de totaal verouderde kleuterschool gerenoveerd en aangepast aan de kleuters”, klinkt het. “De Europese school in Mol is de enige Europese school is in Vlaanderen. Kinderen krijgen er van kinds af aan les in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. De school werd in 1960 opgericht voor de kinderen van het personeel van de Europese Commissie. Vandaag verwelkomt de school meer en meer kinderen van vele Europese en overzeese families die in de streek wonen en werken. Dagelijks brengen bussen leerlingen vanuit Antwerpen en Eindhoven naar de school.”