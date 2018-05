Vermoedelijke drugsdealer opgepakt 28 mei 2018

De Nederlandse politie heeft vrijdagochtend, vlakbij de Belgische grens met Mol-Postel in Eersel, een Belgisch voertuig betrapt met in een verborgen ruimte verschillende soorten drugs. De 50-jarige bestuurder werd opgepakt. De drugs, twee gsm-toestellen en 2.000 euro cash zijn in beslag genomen. Ook het voertuig is in beslag genomen.





(VTT)