Verkoopster mag jaar winkel uitproberen KLEDINGZAAK TREKT VAN INDUSTRIEZONE NAAR LAAR JEF VAN NOOTEN

10 juli 2018

02u32 0 Mol De 37-jarige Dédé Heylen opent op vrijdag 13 juli een kledingwinkel aan Laar in Mol. Ze mag de winkel één jaar lang 'proberen' van de gemeente. Die betaalt maandelijks de helft van de huurprijs. "Voorheen verkocht ik mijn kledij in een magazijn op het industrieterrein in Lommel", zegt Dédé.

Op Laar in Mol opent op vrijdag 13 juli DeezKids, een kledingwinkel die zich hoofdzakelijk op kinderen richt, maar ook dameskleding verkoopt. Zaakvoerster is Dédé Heylen. Zij werd door de gemeente uitgekozen voor het project 'Probeer een Winkel'. Daardoor krijgt ze gedurende één jaar maandelijks de helft van de huurprijs voor het winkelpand terugbetaald door de gemeente. Voor Dédé is het de kans om verder te groeien met DeezKids. Tot nu was haar winkel 'verstopt' op het industrieterrein in Lommel. "Anderhalf jaar geleden kocht mijn man er een magazijn voor zijn werk als zelfstandig schrijnwerker. Een deel van dat magazijn heb ik ingericht als kledingwinkel", zegt Dédé Heylen. Op Facebook lokte DeezKids al snel 1.300 volgers. Maar het waren enkel die volgers die van het bestaan van de kledingwinkel af wisten. "Ik kreeg alleen klanten over de vloer die gericht kwamen kopen. Toevallige voorbijgangers kreeg ik niet over de vloer. Dat maakte het vrij saai. Toen ik het pand aan Laar ontdekte en hoorde dat ik maandelijks 600 euro huurgeld terug kon krijgen, heb ik mijn kans gewaagd. Nu verhuis ik van een industrieterrein naar een drukke winkelstraat."





Drie weken geleden kreeg Dédé een jury voor zich. Met een sterk verhaal voor haar kledingwinkel met onderschrift 'Fashion for kids, teens & moms' kwam zij als laureaat van 'Probeer een Winkel' uit de bus. "Het project loopt nu één jaar, maar het is niet de bedoeling om nadien te stoppen. Ik heb een koopoptie op het pand. Als de winkel na één jaar goed draait, koop ik het pand om er definitief een winkel uit te baten."





Inbrekers

Opvallend: nog voordat de winkel aan Laar 2 de deuren heeft geopend, heeft DeezKids al inbrekers over de vloer gekregen. Dédé was de winkel nog volop aan het inrichten toen dieven via de kelder het pand binnen drongen. Ze gingen aan de haal met wisselgeld en kledingstukken. DeezKids is de tweede winkel die een jaar mag 'proberen' van de gemeente Mol. Het gemeentebestuur evalueert het project positief. "Dankzij de financiële ondersteuning en de extra vorming verlagen we de drempel voor starters, waardoor zij met minder risico hun droom kunnen realiseren", zegt schepen Kathleen Deckx.





Opvallend: nog voor de winkel aan Laar de deuren opent, heeft ze al inbrekers over de vloer gehad