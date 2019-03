Verkeerspark viert 50ste verjaardag: “Jaarlijks volgen meer dan 2.000 schoolkinderen hier les” Jef Van Nooten

26 maart 2019

16u51 3 Mol Het was dinsdag exact vijftig jaar geleden dat de eerste steen van het Verkeerseducatief Centrum in Mol werd gelegd. Het verkeerspark aan de Molderdijk krijgt jaarlijks meer dan 2.000 schoolkinderen over de vloer.

De gemeenteraad in Mol besliste in juni 1968 om een verkeerspark op te richten. De eerste lessen werden er twee jaar later, in 1970, gegeven. Toch werd de vijftigste verjaardag van het Verkeerseducatief Centrum dinsdag al gevierd. “Op 26 maart 1969 werd de eerste steen gelegd van het verkeerspark in Mol”, verklaart burgemeester Wim Caeyers.

In 2003 werd het verkeerspark nog volledig vernieuwd. “Dankzij de medewerkers van de verkeersdienst en de politie krijgen meer dan 2.000 schoolkinderen er jaarlijks een vijftal lessen”, aldus nog Wim Caeyers. In het park kunnen niet alleen schoolkinderen terecht voor verkeerslessen. Er worden ook opfrissingscursussen georganiseerd voor 55-plussers, of opleidingen voor gemachtigde opzichters.

Op dit moment krijgen alleen leerlingen van Molse scholen er les. Mogelijk kunnen op termijn ook scholen van Balen en Dessel (de twee andere gemeenten van de politiezone) er terecht.