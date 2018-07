Vereniging gezocht voor hulp op foodtruck-festival 30 juli 2018

De dienst toerisme zoekt een Molse vereniging die op 14, 15 en 16 september dagelijks twee leden kan inzetten tijdens het foodtruckfestival 'Foodstock Boulevard' om een handje toe te steken. Om de evenementensite netjes te houden, de tafels af te ruimen en toezicht te houden bij het springkasteel, wordt er een vereniging gezocht die dagelijks twee vrijwilligers kan inzetten: vrijdag van 18.30 tot 23.30 uur, zaterdag van 12.30 tot 24 uur en zondag van 12 tot 21.30 uur.





De vereniging is verzekerd via de polis van het gemeentebestuur. De vrijwilligers moeten minstens 16 jaar oud zijn of dit jaar 16 jaar worden. In ruil ontvangt de vereniging een vergoeding van 800 euro. Interesse? Contacteer de dienst toerisme via 014/33.07.85. (WDH)