Verdienstelijke sporters gehuldigd 14 maart 2018

De gemeente Mol heeft de jaarlijkse sporttrofeeën uitgereikt. Daarbij werden in totaal 161 individuele kampioenen en veertien kampioensploegen in de bloemetjes gezet voor hun mooie sportprestaties. Sjobbe Luyten werd uiteindelijk verkozen tot sportfiguur van het jaar. Afgelopen jaar won de jonge zwemmer in Den Haag en werd hij Belgisch kampioen op de 100 meter rugslag in het 50 meter bad. Ook in het 25 meter bad zwom hij naar de Belgische titel in de 50 en 100 meter. Jakke Sannen van Hockey Club Inter Mol sleepte de publieksprijs in de wacht. De trofee van Sportverdienste ging naar Aloïs Vanuytven. Aloïs zorgt al bijna 25 jaar voor fietsvakanties voor jongeren en gezinnen. Seppe Horemans (15) van Vabco Atletiek Mol kreeg de titel van meest beloftevolle jongere. Beste G-sporter was Martijn Dillen. Martijn is een 12-jarige sporter die koos voor 100 meter rolstoelrace. Beste sportclub was Gym Mol. De trofee voor beste jeugdtrain(st)er was voor Maurizio Malavolta van Koninklijke Wezel Tennis Club.





(JVN)