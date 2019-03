Verdachten smokkelden minstens 220 transmigranten via snelwegparking in Postel Jef Van Nooten

21 maart 2019

15u21 2 Mol De raadkamer in Antwerpen heeft een bende mensensmokkelaars naar de rechtbank verwezen. De smokkel van minstens 220 transmigranten verliep via de snelwegparking in Mol-Postel.

De feiten speelden zich af van oktober 2017 tot april 2018. “Het gaat om de smokkel van minstens 220 transmigranten, waaronder ook een aantal zeer jonge kinderen, via de snelwegparking in Mol-Postel”, vertelt een woordvoerder van het parket.

Iraakse Koerden

Onderzoek wees uit dat de mensensmokkel het werk was van organisatie die bestaat uit 15 verdachten, voornamelijk van Iraakse origine. “De slachtoffers zijn Iraakse Koerden die in Noord-Frankrijk door de organisatie werden opgehaald en naar de parking Postel werden gevoerd”, vervolgt de parketwoordvoerder. “Daar verscholen ze zich in de bossen achter de parking of de verlaten douane-gebouwen tot ze op een vrachtwagen richting het Verenigd Koninkrijk gezet werden.”

De feiten zijn gekwalificeerd als mensensmokkel in criminele organisatie en gewapende weerspannigheid, omdat er bij tussenkomsten is ingereden op politie.

Op dit moment zitten nog 10 van de 15 verdachten in de gevangenis in afwachting van het proces. Door het ontbreken van tolken wilde de raadkamer negen verdachten vrijgelaten wegens schending van de rechten van verdediging, maar het openbaar ministerie tekende beroep aan tegen die beslissing waardoor ze voorlopig toch in de cel blijven.