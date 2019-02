Verdachte van steekpartij aan station Mol blijft onder elektronisch toezicht Jef Van Nooten

12u17 0 Mol De 19-jarige Laura B. blijft onder elektronisch toezicht staan nadat ze maandagavond aan het station van Mol een 16-jarig meisje zwaar verwond heeft met een keukenmes. Dat bevestigt haar advocate Romy Geysen nadat Laura B. vrijdagvoormiddag voor de raadkamer in Turnhout is verschenen.

Laura B. raakte maandagavond rond 17.45 uur aan het station in Mol verwikkeld in een ruzie met een groepje minderjarigen. De ruzie liep uit de hand en B. haalde een keukenmes tevoorschijn. Ze haalde er zwaar mee uit naar het 16-jarige meisje. Het slachtoffer hield er snij- en steekwonden aan over in de buik, gezicht en arm. Een 17-jarige vriendin van het zwaargewonde slachtoffer raakte lichtgewond. Laura B. ging zichzelf even later aangeven bij de politie. Dinsdag werd ze door de onderzoeksrechter in Turnhout aangehouden via elektronisch toezicht op verdenking van poging tot moord. Vrijdagochtend besliste de raadkamer om die aanhouding met één maand te verlengen, opnieuw door middel van een enkelband. Laura B. had zich voor haar verschijning voor de raadkamer volledig opgetut, en leek amper nog op de vrouw die maandag – zoals te zien was op filmopnames van de steekpartij – als een losgeslagen furie op haar slachtoffer afstormde.