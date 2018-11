Verdachte geklist voor diefstal van 600 liter bier Jef Van Nooten

20 november 2018

16u01 0

De politie heeft een verdachte opgepakt voor twee diefstallen in januari vorig jaar bij een drankenhandelaar in Mol. Bij de twee diefstallen, die week op week werden gepleegd, werden in totaal dertig vaten van 20 liter van het bier Sint-Bernardus gestolen. De politie had toen meteen een verdachte op het oog, maar kon de man ruim anderhalf jaar lang niet vinden. Enkele dagen geleden kon de Poolse verdachte (20) dan toch bij de kraag worden gevat. Hij verscheen dinsdagochtend voor de raadkamer in Turnhout. Die besliste om de man verder aan te houden via elektronisch toezicht. De verdachte heeft geen vaste woonplaats. Hij zal het elektronisch toezicht uitzitten bij familie van hem.