Verbroedering tussen nabestaanden bommenwerper en verzetslieden 20 juli 2018

De Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG) Mol organiseert in het weekend van 17, 18 en 19 augustus een uniek evenement. Dat weekend worden de kinderen van de bemanning van de Amerikaanse bommenwerper B17F 'Our Bay-Bee' ontvangen.





De bommenwerper stortte op 17 augustus 1943 neer in Mol. Henry Sarnow, Martin Minnich en John White wisten uit de handen van de Duitsers te blijven door hulp van Molse verzetslieden. Naar aanleiding van de geboden hulp aan deze vliegeniers, werden verschillende verzetslieden opgepakt en naar de concentratiekampen gevoerd.





Herdenkingsweekend

Tijdens het herdenkingsweekend worden de kinderen van de bemanning en van de verzetslieden samengebracht. Negen Amerikaanse kinderen of kleinkinderen hebben al bevestigd. Ook de dochter van de Duitse jachtpiloot zou komen.





Op 18 augustus 2018 is er ook een rondrit in originele militaire voertuigen langs alle plaatsen die met de crash en de vlucht van de ontsnapten te maken hebben. Het hoogtepunt is een hulde aan hun gedenksteen. (VTT)