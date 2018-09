Verbinding Geel-Retie nog iets langer afgesloten 07 september 2018

02u35 0 Mol De huidige fase van de werkzaamheden aan de N118, de verbindingsweg tussen Retie en Geel, zal iets langer in beslag nemen dan oorspronkelijk gepland.

Normaal gezien moest de weg vandaag weer opengaan voor beurtelings verkeer, maar dat zal pas komende dinsdag om 16 uur het geval zijn. Tot zolang moet het autoverkeer een lange omleiding volgen via Mol, langs de Castelsebaan, Feynend, Zelm, Achterbos, de Turnhoutsebaan en Donk om zo opnieuw tot in Dessel en Retie te geraken. Het zware verkeer moet omrijden via autosnelweg E34 en de N19, de verbindingsweg tussen Geel en Turnhout. Vanaf woensdag start de volgende fase van de werken, daarbij zal beurtelings verkeer toegelaten worden over één rijstrook. Tijdelijke verkeerslichten moeten alles in goede banen leiden. Begin november moet alles normaal gezien klaar zijn zodat de weg opnieuw volledig kan opengaan. Het is nog niet duidelijk of ook die oorspronkelijke planning nu vertraging zal oplopen. De werkzaamheden kaderen in de ontmanteling van nucleair bedrijf FBFC International, gelegen aan de Europalaan in Dessel. Op het kruispunt met de N118 werd een diepe werkput gemaakt waardoor het verkeer niet kan passeren. De Europalaan zelf blijft bereikbaar via een tijdelijke werfweg over de eigendommen van Electrabel, NIRAS en FBFC International, via Zandbergen. (BHR)