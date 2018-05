Veertiger geeft stiefdochter klappen 09 mei 2018

De 40-jarige R.V. uit Mol riskeert een celstraf van 5 maanden voor een slag die hij ruim drie jaar geleden uitgedeeld zou hebben aan de dochter (18) van zijn toenmalige vriendin. Het incident deed zich voor op 24 januari 2015. "R.V. had een discussie met zijn vriendin. Toen de dochter wilde tussenkomen, kreeg ze vuistslagen op het achterhoofd en haar nek. Ze is ook door elkaar geschud."





Het slachtoffer vraagt een schadevergoeding van 2.880 euro. Het Openbaar Ministerie vorderde een gevangenisstraf van 5 maanden en een geldboete. De beklaagde gaat resoluut voor de vrijspraak. Zijn advocaat laat uitschijnen dat de burgerlijke partij en haar moeder valse verklaringen hebben afgelegd. "Er was een conflict. Maar hij heeft zeker niet opzettelijk een slag uitgedeeld. Pas twee dagen later is het slachtoffer naar de huisarts geweest, en de verklaring van haar moeder is pas afgelegd nadat de relatie met mijn cliënt was beëindigd."





Vonnis op 12 juni. (JVN)