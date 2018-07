Veel meer klachten over ratten door droogte 26 juli 2018

02u33 0 Mol Door het droge en warme weer van de afgelopen maanden ontving de milieudienst van Mol meer dan dubbel zoveel meldingen over ratten als in dezelfde periode van vorig jaar. Het gemeentebestuur geeft enkele tips om te vermijden dat het probleem nog groter wordt.

Mol zit dezer dagen met een rattenplaag. "In de maanden juni en juli noteerden we in 2017 slechts 59 meldingen van ratten, terwijl we in dezelfde periode dit jaar - waarbij geteld werd tot 23 juli - al 145 meldingen hebben ontvangen", vertelt schepen voor Milieu Peter Van Rompaey (CD&V).





Gif

"Ter vergelijking: in het volledige jaar 2017 ontvingen we 267 meldingen omtrent ratten. Dit jaar hebben we dit cijfer nu al overschreden en zitten we aan 289 meldingen. Onze gemeentelijke rattenvanger gaat bij elke melder langs om rattengif te plaatsen."





De droogte van de afgelopen maanden spoort ratten aan om de riolering te verlaten en elders op zoek te gaan naar eten en water. Om een verdere uitbreiding van het probleem te voorkomen, roept het gemeentebestuur alle inwoners op om rekening te houden met enkele tips.





Geen waterbakjes

"Sluit al het voedsel voor huisdieren, kippen... goed af en geef je kippen niet overmatig veel voedsel. Eten dat blijft staan, trekt ratten aan", klinkt het.





Daarnaast wordt geadviseerd om afvalbakken te sluiten en nergens waterbakjes te plaatsen. Ook zwerfvuil langs de weg moet vermeden worden aangezien dat ratten aantrekt.





Huisbezoeken

Zit je met ratten in of rond de woning? Verwittig het gemeentebestuur dan via het e-formulier op gemeentemol.be. De gemeentelijke rattenvanger voert op dinsdag en donderdag huisbezoeken uit voor het plaatsen van rattengif. (WDH)