Varomarkt duizenden euro's armer DIEVEN STELEN ONDERHOUDSPRODUCTEN, ELEKTRO EN 3.000 EURO WOUTER DEMUYNCK

06 februari 2018

02u56 0 Mol Dieven hebben gisterochtend ingebroken bij De Varomarkt, de winkel van de familie Hoefnagels in Mol-Ezaart. Ze hebben 3.000 euro cash geroofd en nog enkele duizenden euro's aan producten. Een poort en een raam zijn aan vervanging toe. De familie gaat nu een alarmsysteem en camera's plaatsen.

De Varomarkt aan Ezaart is een familiewinkel waar je vooral terecht kan voor wasproducten en huishoudmiddelen. Op maandag, de enige sluitingsdag van de winkel, sloegen de dieven toe. "We kregen 's ochtends telefoon van de buurman, die meldde dat onze poort achteraan open stond. Dat was echt niet normaal, dus het was toen al duidelijk dat iemand had geprobeerd binnen te dringen", vertelt Arne Hoefnagels (25), die bij ASV Geel voetbalt, maar ook deeltijds in de winkel van zijn ouders staat.





's Morgens vroeg

"De inbraak vond vermoedelijk tussen 6 en 9 uur 's ochtends plaats. Ze hebben eerst geprobeerd de poort achteraan open te breken, maar dat is niet gelukt. Dan hebben ze een raam ingestampt, zijn ze naar binnen geklauterd en hebben ze langs de andere kant de poort geopend. Uit de kassa's hebben ze minstens 3.000 euro cash geld gehaald. Daarnaast hebben ze onder meer wasproducten, afwasmiddel, babydoekjes, koelboxen, handdoeken en elektronische apparaten zoals een waterkoker meegenomen. Ik vrees dat de waarde daarvan ook oploopt tot duizenden euro's. De schade aan de poort en de vernielde ruit zorgen ervoor dat daar nog honderden euro's bijkomen."





Puinhoop

Tijdens hun rooftocht gingen de dieven blijkbaar ook erg wild tekeer. Bovendien lijkt het erop dat zij wel een hele tijd aan de slag waren in de winkel. "Ze zijn op veel plaatsen geweest en hebben er echt een puinhoop van gemaakt. Het bureau lag helemaal overhoop en ze hebben heel wat dozen in de winkel omvergegooid. Wat wel opvallend was, was dat enkele plastic boxen klaargezet waren om mee te nemen. Vermoedelijk hadden ze die daar gezet om een deel van de buit erin te doen, maar hebben ze de kans daartoe niet gekregen. Misschien zat hun auto vol? Ik weet het niet."





Getuigen?

Aangezien de inbrekers achteraan de winkel zijn binnengedrongen, is de kans op getuigen klein. "Vooraan is er wel wat sociale controle mogelijk, maar achteraan is dat moeilijker aangezien het daar donker is. Wellicht hebben ze daar ook hun auto gezet om alles in te laden."





Beveiliging

Het is nog maar de eerste keer dat De Varomarkt inbrekers over de vloer krijgt. Om ongewenst bezoek in de toekomst te vermijden, zal de winkel extra beveiligd worden. "Ik sta al zeven jaar in deze winkel. Links en rechts hoorde je wel eens over inbraken in de buurt, maar voor ons is het de eerste keer. Er komt alvast een gloednieuw alarmsysteem en we gaan enkele camera's laten hangen."