Vanaf 2020 met elektrische trein naar Limburg WERKEN OP SPOORLIJN MOL-HAMONT GESTART BIRGER VANDAEL JEF VAN NOOTEN

24 augustus 2018

02u23 0 Mol Kempenaars die vanuit Mol richting Limburg pendelen, kunnen dat vanaf eind 2020 doen in elektrische treinen. Nu zijn de pendelaars nog aangewezen op diesellocomotieven. Gisteren werd eindelijk het startschot gegeven voor de elektrificatiewerken op de spoorlijn Mol-Hamont.

Op de tonen van 'Electricity' (OMD) werd gisteren een nieuwe bovenleidingspaal geplaatst op het perron van Hamont. Dat was het officiële startschot van de elektrificatiewerken op de spoorlijn Hamont-Mol. De komende twee jaar zal de 33 km lange spoorlijn uitgerust worden met 830 nieuwe bovenleidingspalen. Daarnaast wordt ongeveer 200 km aan nieuwe kabels en draden voor de bovenleiding uitgerold, en zowel in Balen als in Lommel moeten nieuwe wissels worden gebouwd. Samen met nog enkele andere werken die uitgevoerd moeten worden, hangt er een prijskaartje van 47,5 miljoen euro aan het project. Een groot bedrag, maar een noodzakelijke investering. "Dit is heel belangrijk voor de stiptheid en milieuvriendelijkheid van treinen", zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel. "Het laat de NMBS toe om moderne, comfortabele treinen in te zetten met meer capaciteit."





Eind 2015 werd de spoorlijn tussen Herentals en Mol reeds geëlektrificeerd. Wanneer over dik twee jaar ook de elektrificatie tussen Mol en Hamont een feit is, kan NMBS over het volledige traject van Antwerpen tot Hamont elektrische treinen inzetten. "Over 2 jaar zullen de werken gerealiseerd zijn waarna de nodige controles en testen kunnen beginnen en de spoorlijn onder stroom zal worden gezet. In december 2020 zullen dan de eerste elektrische treinen op de geëlektrificeerde lijn tussen Hamont en Mol kunnen sporen", aldus nog Frédéric Petit.





Diesellocomotief

De elektrificatie van het traject naar Limburg wordt toegejuicht door Mols burgemeester Paul Rotthier. "Toen de lijn tussen Herentals en Mol geëlektrificeerd is, deden we meteen mee aan het pleidooi om dat door te trekken richting Hamont", zegt Paul Rotthier. "Mensen die in Mol naar school gaan, gebruiken immers ook de trein. Het was altijd een raar systeem dat een deel elektrisch verliep en een deel nog met de klassieke diesellocomotief werkte."





Ook Rotthiers collega uit Hamont-Achel, Theo Schuurmans, is zeer opgetogen met de start van de werken: "Elektrisch rijden betekent comfortabeler, stipter en sneller rijden. In Nederland zeiden ze: als je tot Weert wil komen, moet het elektrisch zijn. Naast de verbinding met Antwerpen zou ons dat heel veel mogelijkheden geven. Eventueel kan men in de Noorderkempen vanuit Turnhout ook hun voordeel daaruit halen."





Volgend jaar wordt ook gestart met de elektrificatie op de lijn van Mol richting Zonhoven.