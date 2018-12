Van pedaal vergist: terreinwagen rijdt vitrine van bakkerij Mathues aan diggelen Jef Van Nooten

09 december 2018

Het was zondagochtend even schrikken voor de klanten van bakkerij Mathues aan de Turnhoutsebaan in Mol. Rond 8 uur reed een terreinwagen de vitrine aan diggelen. De bestuurster van de wagen wilde voor de bakkerij parkeren, maar vergiste zich van pedaal. De auto reed daardoor onverwacht vooruit.

De klanten die zich op dat moment in de winkel bevonden, bleven ongedeerd, net als de bestuurster van de terreinwagen. De brandweer ging ter plaatse om de schade op te ruimen en de vitrine weer dicht te maken met een houten plaat.

“Vanochtend is er een jeep binnen gereden in onze winkel. Het is enkel maar blikschade, dus het valt al met al goed mee”, stelt bakkerij Mathues de klanten gerust via sociale media.