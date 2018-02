Van Echelpoel op Pennenzakkenrock 15 februari 2018

02u54 0 Mol De organisatie van het kinderfestival Pennenzakkenrock op het Zilvermeer in Mol pakt dit jaar uit met een derde podium. Ook de line-up is bijna klaar met onder meer Ghost Rockers en Van Echelpoel.

Pennenzakkenrock is dit jaar al aan de 24ste editie toe. Op donderdag 28 juni zullen opnieuw duizend kinderen uit zowat héél de provincie Antwerpen naar het Zilvermeer komen afgezakt. "Onze muzikale line-up is al zo goed als rond", vertelt gedeputeerde Jan De Haes (N-VA). "We hebben ook een vijftigtal randanimaties voorzien en we houden zelfs een echt vliegend podium achter de hand."





De artiesten die nu al zeker hebben toegezegd zijn onder meer Ghost Rockers en Laura Tesoro. Ook de winnaar van Steracteur/Sterartiest Michiel De Meyer komt zingen net als Van Echelpoel en de KetnetBand. "We hebben ook nog één topper achter de hand, maar daarvan mogen we da naam nog niet verklappen", vertelt De Haes. "Op ons dj-podium staan onder meer DJ F.R.A.N.K., Double U, Pat Krimson. DJ Tom La Barraca sluit het feest af en lanceert mee de dj-set van de winnaar van de dj-contest 2018."





De organisatie investeert dit jaar ook in de infrastructuur voor de muzikale gasten. Zo komt er een derde podium. De jonge dj's zullen op een hoogte van tien meter boven het publiek zweven om daar hun muzikale talenten te laten zien en horen. (VTT)