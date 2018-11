Vader en zoon beschuldigen elkaar van diefstal Mannen voor rechter voor drie inbraken Kristof Baelus

19 november 2018

18u11 1 Mol Dylan L. en Eddy L. zijn vader en zoon maar zaten samen op de beklaagdenbank van het gerecht in Turnhout. Zij moesten zich komen verantwoorden voor drie inbraken in Mol. Vader en zoon kwamen er echter niet uit en beschuldigden elkaar van de inbraken. Dylan L. werd eerder reeds veroordeeld tot 7 jaar cel voor een zware messteek in Geel.

De eerste inbraak werd gepleegd in de parkeergarage van het appartement waar beide beklaagde wonen. Toen een medebewoonster van het appartementsgebouw haar auto ‘s avonds parkeerde en ‘s morgens weer wou vertrekken, zag ze dat haar deur los was en haar radio, gps en boorddocumenten uit de auto verdwenen waren. Later heeft de vader de boorddocumenten weer aan de vrouw overhandigd en haar duidelijk gemaakt dat hij absoluut geen tussenkomst van de politie wenste.

Ook de tweede diefstal vond plaats in hun eigen appartementsgebouw. Een buur, die in de kelder enkele kartonnen dozen met schilderijen en keukengerei opgeslagen had, miste enkele van zijn spullen. Na een huiszoeking in het appartement van de beklaagde werd bij hen één schilderij en keukengerei terug gevonden

De derde diefstal vond plaats in een andere woning, hier werden laptops, gsm’s en dergelijke ontvreemd die later ook bij vader en zoon werden terug gevonden.

Gewijzigde verklaringen

Over de ganse lijn werden er verschillende zaken verklaard en steeds werden er verklaringen gewijzigd. Volgens zijn advocate had Dylan L. deze eerste verklaringen onder druk afgelegd. In Dylan L.’s laatste verklaring staat dan weer dat hij niets met deze zaken te maken heeft en dat zijn vader hier schuldig aan is. “Bij één van de feiten verbleef Dylan nog in een jeugdinstelling, hij kan onmogelijk deze feiten mee gepleegd hebben”, zegt zijn advocate. Zijn zus heeft dan weer een brief geschreven waarin staat dat Dylan haar op voorhand vertelde dat hij iets van plan was en zijn vader hiervoor wou laten opdraaien. “Dylan had geen inbraken nodig, hij had wat hij moest hebben en een goede job, zijn zus zit hier ook niet in de zaal en heeft geen officiële verklaring afgelegd, enkel een brief geschreven. Er is ook geen enkel materieel bewijs dat mijn cliënt de diefstallen heeft gepleegd”, zegt de advocate van Dylan.

Eddy noemde zijn zoon een leugenaar die alles in zijn schoenen wilde schuiven. Het Openbaar Ministerie vorderde 14 maanden gevangenisstraf. Eddy L. zou zijn gevangenisstraf van 18 maanden wel uitzitten, daarna weet hij zijn zoon nog wel te vinden, klonk het in zijn laatste woord.

Het vonnis zal uitgesproken worden op 17 december.