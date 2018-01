Ultieme scout Louis 'Wieter' Ooms viert zeventigste verjaardag 02u29 0 Foto Peter Vanderveken

Moest Lord Baden-Powell, de grondlegger van de scouts, indertijd een gietvorm gemaakt hebben voor de ultieme scout, dan zou hij bij Louis 'Wieter' Ooms zijn uitgekomen. Al op zeer jonge leeftijd liep hij rond met een korte, ribfluwelen broek en alle bijhorende attributen. Welpje, jongverkenner, verkenner, groepsleider... Wieter was het allemaal. Of beter gezegd, deze vrolijke vrijgezel is het na zeventig lentes nog altijd. Met geen stokken is hij bij het scoutslokaal weg te houden en zijn wijsheid en inzicht worden alom geroemd. Geen wonder dus dat zijn verjaardag uitgebreid gevierd werd in het scoutslokaal.





(WDH)